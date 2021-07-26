Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test

İnternette dolaşan bazı zeka testleriyle ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Test üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bu teste katılanların yüzde 17'si tüm soruları doğru cevaplamayı başarmış durumda.İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.

Giriş Tarihi: 26.07.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 11:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL