Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

Perdeler, mutfak mobilyaları, yatak odası hatta dolaplar... Bu evde düz bir şey görmeniz mümkün değil. Türkiye'deki 8 ters villadan biri Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunuyor. Yapı, iç ve dış mimarisi ile görenleri hayrete düşürüyor. Detayları A Haber Muhabiri İbrahim Alayont aktardı.