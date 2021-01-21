21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

Perdeler, mutfak mobilyaları, yatak odası hatta dolaplar... Bu evde düz bir şey görmeniz mümkün değil. Türkiye'deki 8 ters villadan biri Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunuyor. Yapı, iç ve dış mimarisi ile görenleri hayrete düşürüyor. Detayları A Haber Muhabiri İbrahim Alayont aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 21.01.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 13:34
  • 1
  • 133
Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

Kapısından girdiğiniz anda başınızı döndüren bir ev düşünün...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 133
Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

Ancak bu baş dönmesinin sebebi güzellikten çok eşyaların ters olmasından kaynaklı.

  • 3
  • 133
Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

İç ve dış mimarisiyle hayran bırakan villada kullanılan perde, mutfak mobilyaları, tuvalet, yatak odası, dolaplar, oturma grupları kısaca tüm eşyalar tavanda yer alıyor.

  • 4
  • 133
Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar
  • 5
  • 133
Bu villada terslik var! Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar