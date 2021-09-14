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Bu testi çözmek yalnızca zekilere nasip oluyor! Beyin yakan mantık sorusu

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve mantık sorularını ihtiva eden testler, bu sıralar oldukça revaçta. Kimileri için bu testleri çözmek sadece saniyeler sürebiliyor. Ama bu test diğerlerinden biraz farklı. Sebebiyse söz konusu testin ciddi manada beyin antremanı yaptırmasından geçiyor. Peki, siz bu mantık sorularını ne kadar sürede çözebilirsiniz? İşte beyin yakan mantık sorularını içeren o test...

Giriş Tarihi: 14.09.2021 01:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 01:44
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Bu testi çözmek yalnızca zekilere nasip oluyor! Beyin yakan mantık sorusu

İşte zamanınızı kaliteli bir biçimde kullanmaya vesile olacak o test ve cevapları...

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Bu testi çözmek yalnızca zekilere nasip oluyor! Beyin yakan mantık sorusu

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı...

(Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

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Bu testi çözmek yalnızca zekilere nasip oluyor! Beyin yakan mantık sorusu

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

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Bu testi çözmek yalnızca zekilere nasip oluyor! Beyin yakan mantık sorusu

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

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Bu testi çözmek yalnızca zekilere nasip oluyor! Beyin yakan mantık sorusu

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5