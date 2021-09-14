Bu testi çözmek yalnızca zekilere nasip oluyor! Beyin yakan mantık sorusu

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve mantık sorularını ihtiva eden testler, bu sıralar oldukça revaçta. Kimileri için bu testleri çözmek sadece saniyeler sürebiliyor. Ama bu test diğerlerinden biraz farklı. Sebebiyse söz konusu testin ciddi manada beyin antremanı yaptırmasından geçiyor. Peki, siz bu mantık sorularını ne kadar sürede çözebilirsiniz? İşte beyin yakan mantık sorularını içeren o test...