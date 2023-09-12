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Haberler Galeri Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

Bu testi IQ seviyenizi belirliyor! Optik illüzyon testlerini zeki insanların daha hızlı bir şekilde çözebilecekleri söyleniyor. Bu optik testi ise IQ seviyesi yüksek insanların 5 saniyede bulabilecekleri iddia ediliyor. Çünkü diğer kuş türünün yoğunlukta olması, gizli baykuşun bulunmasını zorlaştırabiliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.09.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 16:52
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Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

Bu optik illüzyon testinde, boş bir zeminin üzerinde birçok kuş bulunuyor. Ayrıca kuşların arasında gizli bir baykuş da yer alıyor. Optik illüzyon testinde istenilen, gizli baykuşun 5 saniyede bulunması oluyor. Ancak diğer kuş türünün yoğunluk olması işleri zorlaştırabiliyor.

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Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

Bu nedenle sadece zeki insanların 5 saniyede gizli baykuşu bulabilecekleri de iddia ediliyor. İşte söz konusu zeki insanların belli olduğunun iddia edildiği optik illüzyon testi;

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Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

OPTİK İLLÜZYON SONUCU

Zeki insanların 5 saniyede gizli baykuşu bulabileceklerinin iddia edildiği bu optik illüzyon testinde birçok kuş bulunuyor. Bu nedenle pek çok kişi gizli baykuşu ayırt edemiyor. İşte gizli baykuşu bulamayanlar için optik illüzyon testindeki yeri;

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Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

İnternet dünyasında çeşitli görsel zeka testleri, optik illüzyon bulmacaları, resimli bulmacalar dolaşıyor. Kimisi beyni neredeyse yakacak derecede olurken kimisi de göz yoruyor. Zeka seviyesi yüksek olan kişilerin kolayca çözebildiği bu bulmacaların bazıları 'çok dikkatliyim', 'çok zekiyim' diyen kişiler tarafından bile zor çözülüyor. Sizin için hazırladığımız bu teste gizli olan 10 nesneyi bulmanız gerekiyor.

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Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

Görselimizde her yer yeşilli mavili... Geyikler, ayılar, uğur böcekleri, çiçekler mantarlar... Dede ve torunları doğa yürüyüşü yolunda. Hep birlikte mutlu bir gün geçiren aile üyeleri dönüş yolunda biraz mantar toplamışa benziyor. Çocuklar etrafı izleyerek ve gülerek yollarına devam ediyor. Adım adım giderken yanlarına aldıkları ve ormanda aradıkları şeyler nedense kaybolmuş. Şemsiye, elma, uğur böceği ve çiçekler nerede. Çocuklar ve dede ne kadar baksalar da aradıklarını bulamıyorlar. Haydi gelin onlara yardım edelim...