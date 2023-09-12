12 Eylül 2023, Salı
Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?
Bu testi IQ seviyenizi belirliyor! Optik illüzyon testlerini zeki insanların daha hızlı bir şekilde çözebilecekleri söyleniyor. Bu optik testi ise IQ seviyesi yüksek insanların 5 saniyede bulabilecekleri iddia ediliyor. Çünkü diğer kuş türünün yoğunlukta olması, gizli baykuşun bulunmasını zorlaştırabiliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 16:52
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