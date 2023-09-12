Bu test IQ seviyenizi belirliyor! Resimdeki gizli baykuşu 5 saniyede bulabilir misiniz?

Görselimizde her yer yeşilli mavili... Geyikler, ayılar, uğur böcekleri, çiçekler mantarlar... Dede ve torunları doğa yürüyüşü yolunda. Hep birlikte mutlu bir gün geçiren aile üyeleri dönüş yolunda biraz mantar toplamışa benziyor. Çocuklar etrafı izleyerek ve gülerek yollarına devam ediyor. Adım adım giderken yanlarına aldıkları ve ormanda aradıkları şeyler nedense kaybolmuş. Şemsiye, elma, uğur böceği ve çiçekler nerede. Çocuklar ve dede ne kadar baksalar da aradıklarını bulamıyorlar. Haydi gelin onlara yardım edelim...