Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa’da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi mimarisi, dar sokakları, cumbalı evleri ile yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Cumalıkızık'a gelenler, dünyanın en dar sokaklarından biri olarak tabir edilen Cinaralığı'nı görüp geçmeden köyden ayrılmıyor. Genişliği 80 santim olan bu yoldan yürüyenler, karşıdan biri geldiğinde aynı anda geçemeyecekleri için geri dönmek zorunda kalıyorlar.