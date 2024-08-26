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Haberler Galeri Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa'da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa'da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

Bursa'da bulunan ve her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Cumalıkızık köyü, gelenleri kendisine hayran bırakıyor. 700 yıllık tarihi mimarisi, dar sokakları ve cumbalı evleriyle dikkat çeken köyde, dünyanın en dar sokaklarından biri olarak kabul edilen Cinaralığı'na girenler bir daha geri dönemiyor. Genişliği yaklaşık 80 santim olan bu sokakta yürüyenler, karşısından biri gelince geri geri giderek dönmez durumunda kalıyor.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:03
Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa’da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi mimarisi, dar sokakları, cumbalı evleri ile yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Cumalıkızık'a gelenler, dünyanın en dar sokaklarından biri olarak tabir edilen Cinaralığı'nı görüp geçmeden köyden ayrılmıyor. Genişliği 80 santim olan bu yoldan yürüyenler, karşıdan biri geldiğinde aynı anda geçemeyecekleri için geri dönmek zorunda kalıyorlar.

Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa’da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Uludağ eteklerinde yer alan Cumalıkızık, Osmanlı Devleti'nin Bursa'daki ilk yerleşim bölgelerinden biri olarak biliniyor. 700 yıllık bir geçmişe sahip olan Cumalıkızık, Osmanlı sivil mimarisinin en önemli örneklerini bugünlere ulaştırıyor.

Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa’da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

Köydeki evlerin genellikle 3 katlı olduğu, üst katlardaki pencerelerin de cumbalı veya kafesli olarak tasarlandığı görülüyor. Evlerin beyaz, sarı, mor ve mavi renklerle boyalı olduğu dikkat çekerken, giriş kapılarındaki tokmaklar ve kulpların dövme demirden yapıldığı biliniyor.

Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa’da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

Dar, kaldırımsız ve taş döşemeli sokaklar da köyün karakteristik özellikleri arasında bulunuyor. Doğal güzelliği ile gezenleri hayran bırakan, 2014 yılında Bursa ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Cumalıkızık'ta, 170'e yakın tescillenmiş bina bulunuyor. Köy, yaklaşık olarak hafta içi 3 bin, hafta sonları ise 8 bin kişinin ziyaretine uğruyor.

Bu sokağa giren bir daha geri dönemiyor! Bursa’da ziyaretçi akını: Aynı anda geçmek imkansız

"UZAKTAN BAKTIĞINIZDA BİR ÇIKMAZ SOKAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Cumalıkızık'ta ziyaretçilerden yoğun ilgi gören yerlerden biri olan Cinaralığı Sokağı. Yaklaşık 80 santimetre genişliğindeki dünyanın en dar sokaklarından biri olarak tabir edilen sokak, bu sebeple köye ziyarete gelenlerin uğrak noktası oluyor. Farklı yönden gelenlerin aynı anda geçemediği sokakta, uzun kuyruklar oluşuyor.