Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...

Türkiye'nin en zeki şehirleri belirlendiğinde, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük metropollerin sıralamadaki yerleri büyük bir merak konusu oluyor. Bu şehirler genellikle ülkenin ekonomik, kültürel ve siyasi merkezleri olarak kabul edilirken, zekâ sıralamasında da öne çıkmaları bekleniyor. Ancak, sıralamada yer alıp almamaları veya hangi konumda oldukları, şehirlerin nüfusu, eğitim seviyesi, ekonomik yapı, bilimsel faaliyetler ve teknolojik gelişim gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.