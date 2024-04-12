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Haberler Galeri Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...

Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...

Türkiye'nin en zeki şehirleri belirlendiğinde, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük metropollerin sıralamadaki yerleri büyük bir merak konusu oluyor. Bu şehirler genellikle ülkenin ekonomik, kültürel ve siyasi merkezleri olarak kabul edilirken, zekâ sıralamasında da öne çıkmaları bekleniyor. Ancak, sıralamada yer alıp almamaları veya hangi konumda oldukları, şehirlerin nüfusu, eğitim seviyesi, ekonomik yapı, bilimsel faaliyetler ve teknolojik gelişim gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 13:45
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Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye’nin IQ haritası...

Türkiye'nin en zeki şehirleri belirlenirken yapılan anketler, geniş bir yelpazede farklı soruların katılımcılara yöneltilmesiyle gerçekleşti. Bu soruların çeşitliliği, katılımcıların farklı zeka alanlarında nasıl performans sergilediğini ölçmek için önemli bir araç oldu. Sonuçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şehirlerin zeka potansiyelini ortaya koydu.

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Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye’nin IQ haritası...

TÜRKİYE'DEKİ EN ZEKİ ŞEHİRLER

10. KIRKLARELİ: 103.36

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Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye’nin IQ haritası...

9. BURSA: 103.47

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Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye’nin IQ haritası...

8. BALIKESİR: 103.59

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Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye’nin IQ haritası...

7.KOCAELİ: 103.85