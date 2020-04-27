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Haberler Galeri Bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde dikkat çeken kareler

Bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde dikkat çeken kareler

Dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da araçlar ve işe gidenler yola çıktı. Dört günlük yasakta trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'leri buldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yollar, yasağın kalkmasının ardından normale döndü.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 09:25
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Bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde dikkat çeken kareler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona erdi.

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Bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde dikkat çeken kareler

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yollar, yasağın kalkmasının ardından normale döndü.

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Bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde dikkat çeken kareler

Trafik yoğunluğu Haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'lere kadar çıktı.

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Bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde dikkat çeken kareler

Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yollara çıktı.

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Bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde dikkat çeken kareler

Yollara çıkan vatandaşların toplu taşıma kullandıkları görüldü.