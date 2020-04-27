Bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde dikkat çeken kareler

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona erdi.