Bu mesleği öğrenen parasız kalmıyor: Talep çok ama yetişen yok

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 12:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkent'in son bakır ustaları mesleğin altın çağını yaşadığını söyledi. Çırak bulamadıklarını belirten ustalar, "Ankara'da bu mesleği yapan üç dört kişi kaldık" dedi.

Ankara'nın tarihi Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde kalaycılık ve bakırcılığı yaklaşık yarım asırdır icra eden Aytekin Küçük, baba mesleğini büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Bakırın mutfaklarda yeniden parlamasıyla mesleğin en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını belirten Küçük, zanaatin geleceği konusunda ise endişeli.

"USTAM ÖLÇÜ KULLANMADAN BAKIR YAPARDI" Çocukluk yıllarında amcalarının yanında başladığı meslek yolculuğunu anlatan Küçük, "Eskiden eğitim zordu ama kalıcıydı. Karşımızdaki dükkanda Kıvırcık Dursun diye çok değerli bir ustamız vardı. Amcam beni onun yanına verdi. Çok sinirliydi, bazen bağırırdı ama ondan dürüst işçiliği, bakırcılığı ve nikelajı öğrendim. O usta ölçü kullanmadan bakır yapacak kadar mahirdi" sözleriyle eski günleri yad etti.

"ANKARA'DA BU MESLEĞİ YAPAN BEŞİNCİ KİŞİ YOK" Zanaatin maddi getirisinin yüksek olduğunu ancak sabır istediğini vurgulayan usta Küçük, yeni neslin yaklaşımdan şikayetçi: "Şu an bu meslek altın çağını yaşıyor. Öğrenmiş olsalar meslek 'altın bilezik', insanı asla parasız bırakmaz. Şimdi koca Ankara'da bu işi yapan üç dört kişi kaldık, beşincisi yok."

"LEZZET FARKINI GÖREN BAKIRA DÖNDÜ" Bakırın son dönemde yeniden popülerleşmesinin nedenini sağlığa bağlayan Küçük, "Bakır ve kalay yer altından çıkan doğal madenler. Çoğu lokanta artık bakıra döndü çünkü lezzet farkını yakaladılar. Eski toprak insanlar 100 yaşına kadar yaşıyorsa, doğal kaplarda yedikleri içtikleri içindir. Bulaşık makinesine koyduğunuz kimyasallar bakıra işlemez, kendini karartır ama sağlığını korur" ifadelerini kullandı.