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Haberler Galeri Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi

Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi

Diyarbakır'da Kur'an kursuna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Veysel Çakmak, yüz, el ve kalçasından yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan amca Ramazan Çakmak, "Çevredeki komşularımız Veysel'in çığlıkları ve köpeğin havlamasıyla durumu fark etti. Çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Eğer çocuğu kurtarmasalardı ölebilirdi." dedi.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:26
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Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi

Olay, 12 Aralık akşamı, Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Çakmak, Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

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Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi

Çakmak'ın çığlıkların duyan mahalleli yardıma koşup köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. Yüz, el ve kalçasından yaralanan Çakmak, yakınlarının otomobiliyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi

Ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olurken, kuduz aşısı yapılan Veysel'in tedavisi sürüyor.

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Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi

'SAHİPSİZ KÖPEKLERE ÇÖZÜM BULUNMALI'

Veysel'i komşularının güçlükle kurtardığını belirten amcası Ramazan Çakmak, "Yüzünde, elinde ve kalçasında ciddi yaralanma var. Çevredeki komşularımız Veysel'in çığlıkları ve köpeğin havlamasıyla durumu fark etti.

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Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi

Çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Eğer çocuğu kurtarmasalardı ölebilirdi. Ciddi yaraları var. Zaten boğazını ısırmış olsaydı kurtaramazdık. Yeğenimi apar topar kuzenimin arabasıyla hastaneye getirdik. Ameliyat edildi.