Bu kez de Diyarbakır! Başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı: Kurtarılmasaydı ölebilirdi

Diyarbakır'da Kur'an kursuna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Veysel Çakmak, yüz, el ve kalçasından yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan amca Ramazan Çakmak, "Çevredeki komşularımız Veysel'in çığlıkları ve köpeğin havlamasıyla durumu fark etti. Çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Eğer çocuğu kurtarmasalardı ölebilirdi." dedi.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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