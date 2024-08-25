25 Ağustos 2024, Pazar
Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
Zekanın sırrı genetikten mi geliyor, yoksa kan grubunuzda mı gizli? Japonya'da gerçekleştirilen çarpıcı bir araştırma, kan gruplarının kişilik özellikleri üzerindeki etkisini ortaya koydu. Bu çalışma, A, B, 0 ve AB kan gruplarının sadece fiziksel özelliklerimizi değil, aynı zamanda karakterimizi ve hatta zekamızı da şekillendirdiğini öne sürüyor. Üstelik, bazı kan gruplarının doğal olarak daha zeki olduğunu iddia ediyor! İşte kan grubuna göre kişilik özelliklerinizi yeniden düşünmenizi sağlayacak şaşırtıcı bulgular...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:12