Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...

B Kan Grubu: Özgür Ruhlu ve Tutkulu

B kan grubuna sahip olanlar, tutkulu ve özgür ruhlu kişilikleriyle bilinir. Yaratıcılık ve esneklikleriyle dikkat çeken bu kişiler, bazen bencil ve sabırsız olarak da tanımlanabilirler. Ancak, bu özellikler onların bağımsızlık ve yenilikçilik arayışını besler.