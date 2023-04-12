12 Nisan 2023, Çarşamba
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek ☔ | İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:24
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