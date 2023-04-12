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Haberler Galeri Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek ☔ | İşte 5 günlük hava durumu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek ☔ | İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2-4 derece düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:24
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek ☔ | İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde yer yer sağanak yağışlı hava etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıkları 6 derece yükselirken cuma günü sağanak yağış bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek ☔ | İşte 5 günlük hava durumu

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek ☔ | İşte 5 günlük hava durumu

16 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek ☔ | İşte 5 günlük hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek ☔ | İşte 5 günlük hava durumu

Hava sıcaklıklarının da iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.