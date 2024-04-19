Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Cuma günleri belirlenen ve camilerde okutulan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu, İslam dininde önemli bir yer tutan "ahlak ve karakter eğitimi" olarak belirlendi. Cuma namazı öncesi cemaate hitap edilen bu kısa vaaz niteliğindeki hutbe, müminlerin günlük hayatlarında ahlaki değerlere ve etik prensiplere uygun davranışlar sergilemelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Peki bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.04.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 06:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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