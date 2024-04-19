19 Nisan 2024, Cuma
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Haberler Galeri Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF

Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Cuma günleri belirlenen ve camilerde okutulan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu, İslam dininde önemli bir yer tutan "ahlak ve karakter eğitimi" olarak belirlendi. Cuma namazı öncesi cemaate hitap edilen bu kısa vaaz niteliğindeki hutbe, müminlerin günlük hayatlarında ahlaki değerlere ve etik prensiplere uygun davranışlar sergilemelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Peki bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 06:18
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Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği ve cuma namazı öncesi cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu, 19 Nisan 2024 tarihinde resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Hutbenin konusu, müminlere yönelik önemli bir rehberlik sunmak ve dini değerleri güçlendirmek amacıyla her hafta özenle belirlenmektedir. İşte 19 Nisan Cuma hutbesinin tam metni...

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Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF

📌HAYATIN HER ALANINDA ÖFKEMİZE HÂKİM OLALIM

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resûlü! Bana bir tavsiyede bulun?" dedi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ona, "Öfkelenme!" buyurdu. O adam, bu soruyu defalarca sordu. Allah Resûlü (s.a.s) ise ona her seferinde, "Öfkelenme!" diyerek nasihatte bulundu. 1

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Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF

Aziz Müminler!

Bizler insanız. Yaratılışımız gereği bazen neşelenir, bazen hüzünleniriz. Bazen sükûnetle, bazen de kızgınlıkla hareket ederiz. Bize düşen, olumsuz duyguların esiri olmamak, güzel hasletlerle hayatı anlamlı kılmaktır.

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Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF

Kıymetli Müslümanlar!

İnsan olarak sahip olduğumuz duygulardan biri de öfkedir. Öfke yerinde kullanılırsa, ailemize, vatanımıza ve değerlerimize saldırıları bertaraf etmemize yardımcı olur. Ancak öfkenin esiri olmak, telafisi güç sorunlara yol açar. Bizi Allah'ın rahmetinden, insanların muhabbetinden uzaklaştırır. Öfkeye yenilmek, toplumda şiddet, huzursuzluk ve kargaşaya sebep olur.

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Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF

Değerli Müminler!

Müminin öfkesi, Hakkın tarafında, batılın karşısındadır. Müminin öfkesi, mazlumun dostu, zalimin düşmanıdır. Müminin öfkesi, iyiler için şefkat ve merhamet, kötülerin önündeki engeldir. Hâsılı müminin öfkesi, hayra anahtar, şerre kilittir.

Öfke aklı örtünce, idrak ve şuur ortadan kalkar. Göz görmez, kulak duymaz olur. Öfke gönlü kuşatınca hisler körelir, kalp katılaşır. Sevgi ve saygı azalır, şiddet ve nefret çoğalır. Öfke nefse hâkim olunca, sabır ve tahammül gider. Lisan, kırıcı; insan, yıkıcı hale gelir.