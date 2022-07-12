Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı! Bayramdan sonra hava durumu🌦🌪

Bayramın ardından hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel hava durumu tahmin raporlarına göre İstanbul ile Ankara dahil olmak üzere pek çok ilde yarından (çarşamba günü) itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri…