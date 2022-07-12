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Haberler Galeri Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı! Bayramdan sonra hava durumu🌦🌪

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı! Bayramdan sonra hava durumu🌦🌪

Bayramın ardından hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel hava durumu tahmin raporlarına göre İstanbul ile Ankara dahil olmak üzere pek çok ilde yarından (çarşamba günü) itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 12.07.2022 23:40 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 23:57
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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı! Bayramdan sonra hava durumu

MGM güncel hava durumu tahmin haritalarını yayınladı.

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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı! Bayramdan sonra hava durumu

Meteorolojinin internet sitesinde yedi günlük ( 13-19 Temmuz) tahminleri içeren haritanın da yer aldığı hava tahmin raporunda, "Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı! Bayramdan sonra hava durumu

PEK ÇOK İLE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göreyse yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı! Bayramdan sonra hava durumu

İSTANBUL'DA YARIN SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da havanın yarın (Çarşamba) zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji o illere yağış uyarısı yaptı! Bayramdan sonra hava durumu

ANKARA İLE ESKİŞEHİR'E YAĞIŞ UYARISI

Ankara ve Eskişehir için de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.