SERVET GİBİ CEZA Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı belirtilen ve koruma altında bulunan eşsiz nilüferleri koparanlara ise servet niteliğinde ceza kesiliyor.

Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'lotus' çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibindeki çamurda kökleniyor. Geceleri kapanıp, suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 TL Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 699 bin 245 TL ceza kesiliyor.

GÖRSEL ŞÖLEN Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçiler için güzel manzaralar oluşturuyor.

Doğal yollarla oluşan ve bölgeye farklı bir güzellik katan beyaz nilüferler, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Eşsiz görüntüsüyle dikkat çeken nilüferler, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.