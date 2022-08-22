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Bu bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor! Herkes severek tüketiyor! Evlerin olmazsa olmazı

Dünyanın pek çok bölgesinde yetişen bir takım bitkiler görenleri hayrete düşürüyor. Severek yediğimiz bazı meyve ve sebzelerin dalındakiler sizi çok şaşkına çevirecek. Milyonlarca kişinin severek tükettiği kuruyemişin işlem görmeden önceki halini hiç görmüş müydünüz? Bu bitki Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde yetişti… Çiftçi, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurma girişimi heyecanı yaşıyor.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 15:07
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Bu bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor! Herkes severek tüketiyor! Evlerin olmazsa olmazı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çiftçi Abdulkadir Deniz, okuduğu haberlerde 13 ile 18 başlıklı ayçiçeği haberlerini gördüğünü dile getirdi.

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Bu bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor! Herkes severek tüketiyor! Evlerin olmazsa olmazı

TAM 26 BAŞI VAR…

Bunun üzerine bahçesinde çok başlı ayçiçeği olduğunu ve saydığında 26 başlı olduğunu gördüğünü ifade etti.

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Bu bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor! Herkes severek tüketiyor! Evlerin olmazsa olmazı

"NEDEN GUİNNESS'E ADAY OLMAYALIM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Deniz, "O haberler dikkatimi çekti ve bahçedeki ayçiçeğini saydım 26 başlıklı olduğunu gördüm. Biz neden Guinness'e aday olmayalım diye düşündüm" dedi.

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Bu bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor! Herkes severek tüketiyor! Evlerin olmazsa olmazı

İşte görünce şaşıp kalacağınız bitkiler...

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Bu bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor! Herkes severek tüketiyor! Evlerin olmazsa olmazı

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