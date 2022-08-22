Bu bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor! Herkes severek tüketiyor! Evlerin olmazsa olmazı

Dünyanın pek çok bölgesinde yetişen bir takım bitkiler görenleri hayrete düşürüyor. Severek yediğimiz bazı meyve ve sebzelerin dalındakiler sizi çok şaşkına çevirecek. Milyonlarca kişinin severek tükettiği kuruyemişin işlem görmeden önceki halini hiç görmüş müydünüz? Bu bitki Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde yetişti… Çiftçi, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurma girişimi heyecanı yaşıyor.