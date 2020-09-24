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Bu bitkiler görenleri şaşırtıyor! Kuru kafa...

Bu meyve ve sebzelerin dalındakiler sizi çok şaşırtacak. İşte meyve ve sebzelerin toplanmadan önceki halleri. Aslanağzının tohum kapsülleri kuruduğunda ortaya böyle kuru kafaya benzer bir görüntü çıkıyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 09:04
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Bu bitkiler görenleri şaşırtıyor! Kuru kafa...

Ölü Adamın Parmakları
Xylaria polymorpha, (ölü adamın parmakları) olarak bilinen bir mantar türü. Nadir bulunan bu mantar türü görüntüsüyle herkesi ürkütüyor.

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Bu bitkiler görenleri şaşırtıyor! Kuru kafa...

Hydnora Africana
Bu kadar bitki arasında en korkutucu olanı, pirananın bitki versiyonu olan bu etobur bitki muhtemelen... Aynı zamanda kendisi büyük bir parazit. Fotosentesez yapmıyor, yanındaki bitkilerden mineral çalıyor.

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Bu bitkiler görenleri şaşırtıyor! Kuru kafa...

Podostroma Cornu-damae
Japonya topraklarında yetişen ölümcül kırmızı mantarlar, bilimsel adıyla "Podostroma Cornu-damae."

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Bu bitkiler görenleri şaşırtıyor! Kuru kafa...

Kanayan Diş Mantarı (Bleeding Tooth Fungus)
"Yenilmez" olarak sınıflandırılmış bu bitki, "Şeytanın dişi", "çilek ve krema" olarak da isimlendirilebilen bu mantar türünün görünüşü oldukça ilginç.Üstünde gördüğünüz kırmızı kan gibi sıvılar da bir tür antibakteriyel savunma mekanizması.

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Bu bitkiler görenleri şaşırtıyor! Kuru kafa...

Aristolochia Salvadorensis
Kanlı bir kuru kafaya benzeyen "Aristolochia Salvadorensis" bitkisi korkunç olduğu kadar da zehirli.