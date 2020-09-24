Bu bitkiler görenleri şaşırtıyor! Kuru kafa... Bu meyve ve sebzelerin dalındakiler sizi çok şaşırtacak. İşte meyve ve sebzelerin toplanmadan önceki halleri. Aslanağzının tohum kapsülleri kuruduğunda ortaya böyle kuru kafaya benzer bir görüntü çıkıyor. Giriş Tarihi: 24.09.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 09:04
Ölü Adamın Parmakları
Xylaria polymorpha, (ölü adamın parmakları) olarak bilinen bir mantar türü. Nadir bulunan bu mantar türü görüntüsüyle herkesi ürkütüyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Hydnora Africana
Bu kadar bitki arasında en korkutucu olanı, pirananın bitki versiyonu olan bu etobur bitki muhtemelen... Aynı zamanda kendisi büyük bir parazit. Fotosentesez yapmıyor, yanındaki bitkilerden mineral çalıyor.
Podostroma Cornu-damae
Japonya topraklarında yetişen ölümcül kırmızı mantarlar, bilimsel adıyla "Podostroma Cornu-damae."
Kanayan Diş Mantarı (Bleeding Tooth Fungus)
"Yenilmez" olarak sınıflandırılmış bu bitki, "Şeytanın dişi", "çilek ve krema" olarak da isimlendirilebilen bu mantar türünün görünüşü oldukça ilginç.Üstünde gördüğünüz kırmızı kan gibi sıvılar da bir tür antibakteriyel savunma mekanizması.
Aristolochia Salvadorensis
Kanlı bir kuru kafaya benzeyen "Aristolochia Salvadorensis" bitkisi korkunç olduğu kadar da zehirli.