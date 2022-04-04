Bu besinleri sahurda yerseniz tüm gün tok tutuyor! Oruç tutanlar dikkat

BAKLAGİLLER

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller hem güçlü birer lif deposu hem de bitkisel protein açısından çok zengin kaynaklar. Humus, piyaz gibi baklagillerle yapılan geleneksel lezzetlere sahur sofralarınızda da yer verebilirsiniz. Eğer baklagilleri doğrudan tüketmek istemezseniz, haşlayıp salatalarınıza ilave ederek salatalarınızın hem lezzetini hem de doyuruculuğunu ve besleyiciliğini artırabilirsiniz.