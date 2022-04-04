Bu besinleri sahurda yerseniz tüm gün tok tutuyor! Oruç tutanlar dikkat
Ramazan'da uzun süreli oruç süresinde tok kalabilmek ve susuzluk yaşamamak için sahurda bilinçli bir şekilde yememiz gerekiyor. Özellikle de tok tutan besinler bu konuda bize yardımcı oluyor. Tok kalabilmek adına bu besinlere başvurmak sağlıklı bir oruç süreci geçirmemiz sağlar. Tok tutan besinler neler?
Giriş Tarihi: 04.04.2022
10:05
Ramazan'da oruç süresinde tok kalabilmek ve susuzluk yaşamamak için sahurda bilinçli bir şekilde yememiz gerekiyor. Özellikle de tok tutan besinler bu konuda bize yardımcı oluyor. Tok kalabilmek adına bu besinlere başvurmak sağlıklı bir oruç süreci geçirmemiz sağlar. Peki bu tok tutan besinler nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ramazan ayında oruç tutanların akıllarındaki en önemli sorulardan biri "Sahurda ne yesem?" oluyor. Oruç süresince tok kalabilmek hem de fazla susamamak için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz.
YUMURTA
Tok tutan yiyecekler denince akla ilk olarak güçlü bir protein kaynağı olan yumurta gelir. Aynı zamanda yağ oranı da düşük olan yumurtayı sahur sofralarınızdan da eksik etmemelisiniz. Sahur için haşlanmış ya da poşe yumurta uygun bir seçim olabilir.
BAKLAGİLLER
Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller hem güçlü birer lif deposu hem de bitkisel protein açısından çok zengin kaynaklar. Humus, piyaz gibi baklagillerle yapılan geleneksel lezzetlere sahur sofralarınızda da yer verebilirsiniz. Eğer baklagilleri doğrudan tüketmek istemezseniz, haşlayıp salatalarınıza ilave ederek salatalarınızın hem lezzetini hem de doyuruculuğunu ve besleyiciliğini artırabilirsiniz.
MUZ
Tok tuttuğu bilinen bir diğer meyve de muz. Potasyum kaynağı olan muzu sahurda yemeğin üzerine tatlı niyetine yiyebilir, süt ve tarçınla bir araya getirip nefis bir smoothie hazırlayarak aynı anda sıvı ihtiyacınızı da karşılayacak bir çözüm elde edebilirsiniz.