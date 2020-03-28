Bu besinlere dikkat! Sadece 30 günde...

Karaciğer insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Birçok hayati fonksiyonun ahenk içinde çalışmasını sağlar. Uzmanların sağlıklı bir yaşam için karaciğerin de sağlıklı olması gerektiğini söylüyor. Karaciğerin yağlandıran, yoran besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, karaciğeri yenileyen besinleri de açıkladı. İşte karaciğeri yenileyen besinler...