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Bu besinlere dikkat! Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor

Bazı besinler hemen herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak uzmanlar bu besinler konusunda vatandaşları uyarıyor. Hemen her gün tüketilen bazı besinler kansere davetiye çıkartırken bazıları da beyni öldürüyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? Hangi besinler kansere davetiye çıkartıyor? İşte gün içerisinde severek tükettiğimiz ancak zararlı o besinler...

Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 12:36
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Bu besinlere dikkat! Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor

Hemen her gün tüketilen o besinler kansere davetiye çıkarıyor. İşte kansere sebep olan sağlıksız o besinler.

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Zararlı içerik: Trans yağlar

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Bu besinlere dikkat! Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor

TAVUK NUGGET

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

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Bu besinlere dikkat! Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor

İŞLENMİŞ ET

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

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Bu besinlere dikkat! Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor

BEYAZ UN

Zararlı içerik: Klor dioksit

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Bu besinlere dikkat! Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor

CİPS

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat