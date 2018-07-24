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Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor!

Sigaranın vücudumuzda zarar vermediği organımız neredeyse yoktur. Sigara vücudumuzda önemli organlara zarar vererek çeşitli ölümcül hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Uzmanlar sigaranın zararlarından bahsederek, sigarayı bırakmamız konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte birazdan vereceğimiz besinlerle vücudunuzu nikotinden arındırabilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…

Giriş Tarihi: 24.07.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:11
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Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor!

Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz ve vücudunuzdan nikotini hızlı bir şekilde atmak istiyorsanız, aşağıda vermiş olduğumuz besinleri tüketebilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…

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Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor!

Zencefil

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Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor!

Isırgan

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Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor!

Domates

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Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor!

Ebegümeci