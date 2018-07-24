ANA SAYFA
Bu besinler vücuttaki nikotini dışarı atıyor!
Sigaranın vücudumuzda zarar vermediği organımız neredeyse yoktur. Sigara vücudumuzda önemli organlara zarar vererek çeşitli ölümcül hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Uzmanlar sigaranın zararlarından bahsederek, sigarayı bırakmamız konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte birazdan vereceğimiz besinlerle vücudunuzu nikotinden arındırabilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…
Giriş Tarihi: 24.07.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:11
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9