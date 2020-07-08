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Bu besinler damarları tertemiz yapıyor!

Sigara, alkol ve günümüzde sıkça tüketilen hazır gıdaların vücuda verdiği zararlar saymakla bitmezken en hayati hasarları damarlar görüyor. Damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlıklarının başlangıcı olmasıyla adeta ölüme davetiye çıkartıyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri? İşte damarları tertemiz yapan besinler...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 17:56
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Bu besinler damarları tertemiz yapıyor!

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.

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Bu besinler damarları tertemiz yapıyor!

Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

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Bu besinler damarları tertemiz yapıyor!

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

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Bu besinler damarları tertemiz yapıyor!

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

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Bu besinler damarları tertemiz yapıyor!

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona da iyi gelir.