22 Mart 2023, Çarşamba
Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...
Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin ögeleriyle sağlıklı çalışır. Peki, Hangi metaller beynimizi olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor? Kimler risk altında?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 23:28
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