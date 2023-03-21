22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...

Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...

Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin ögeleriyle sağlıklı çalışır. Peki, Hangi metaller beynimizi olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor? Kimler risk altında?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 23:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 23:28
  • 1
  • 44
Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...

Bu besinler adeta beyni tüketiyor. Duyanın nutku tutulacak. Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı. Aslında günbegün eritiyor. Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Peki, Bu metaller beynimizde nasıl birikiyor? Hangi besinlerden demir, bakır ve çinko alıyoruz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 44
Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...

Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerine inanamayacaksınız.

  • 3
  • 44
Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...

Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin öğeleriyle sağlıklı çalışır.

  • 4
  • 44
Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...

Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

  • 5
  • 44
Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...

Demir

Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patlıcanda yüksek miktarda demir bulunur.