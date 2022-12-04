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Bu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…

Pankreas kanseri tespit edilen hastaların hemen hemen yüzde 59'unun idrarında aynı şeyi gördüğü ifade etti. Dünyada her sene binlerce insandan pankreas kanseri çıktığı göz önünde bulundurulursa, bu oran çok önemlidir. Bu sebeple semptomlar noktasında dikkatli olmak hayat kurtarabilir. İşte o belirti ve ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.12.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 19:06
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Bu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…

Pankreas kanserine ilişkin teşhis etmek ne kadar zor olsa da bir takım işaretleri önceden belirlemek oldukça taşıyor. Dr. Claire Thomas tarafından verilen bir tavsiye de; erken uyarı sinyallerini almayı kolaylaştırıyor. Dr. Thomas'a göre; pankreas kanserinin "en erken" semptomlraından biri "kolüri" ismi verilen bir haldir.

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Bu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…

İDRARINIZ BÖYLE BİR ŞEY VARSA…

Kolüri, idrarda safra adı verilen sıvının varlığının bulunmasıdır. Bu durumu tespit etmenin yolu ise; idrar rengindeki değişimdir. Kolüri bulunan idrar, genellikle kahverengiye dönük bir renge sahiptir.

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Bu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…

"ERKEN SAFHALARDA TEŞHİSİ MÜMKÜN"

Dr. Thomas, pankreastaki bir tümörün, baskı yapması sonucunda safra kanalının tıkanmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Tümörün pankreasın başındaysa safra kanalına erken aşamalarda baskı yapabileceğini, bunun da idrarda bilirubin birikmesinin erken safhalarda ortaya çıkarak teşhisin mümkün olabileceğini belirtiyor.

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Bu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…

Fakat Dr. Thomas, kanserin pankreasın başka bir bölümünde ortaya çıkması durumunda bu daha ileri aşamalarda bu değişimin gözlemlenebileceğini bu nedenle karın ve sırt ağrısı gibi belirtilerin de dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

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Bu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…

"EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARDAN BİRİ"

Clinical and Translational Oncology dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesi, kolürinin pankreas kanserinin en "sık görülen" semptomlarından biri olduğunu da detaylandırıyor.