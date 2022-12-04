HaberlerGaleriBu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…
Bu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…
Pankreas kanseri tespit edilen hastaların hemen hemen yüzde 59'unun idrarında aynı şeyi gördüğü ifade etti. Dünyada her sene binlerce insandan pankreas kanseri çıktığı göz önünde bulundurulursa, bu oran çok önemlidir. Bu sebeple semptomlar noktasında dikkatli olmak hayat kurtarabilir. İşte o belirti ve ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.12.2022 19:06Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 19:06