Bu belirtilere dikkat ederseniz HAYATINIZ KURTULABİLİR! İşte kanserin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğiniz zaman…

Pankreas kanserine ilişkin teşhis etmek ne kadar zor olsa da bir takım işaretleri önceden belirlemek oldukça taşıyor. Dr. Claire Thomas tarafından verilen bir tavsiye de; erken uyarı sinyallerini almayı kolaylaştırıyor. Dr. Thomas'a göre; pankreas kanserinin "en erken" semptomlraından biri "kolüri" ismi verilen bir haldir.