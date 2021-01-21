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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Brezilya'da dalış yaptı 8 metrelik anakonda ile karşı karşıya kaldı! Korku dolu anlar böyle görüntülendi Brezilya'da dalış yaptı 8 metrelik anakonda ile karşı karşıya kaldı! Korku dolu anlar böyle görüntülendi
Brezilya'nın Mato Grosso bölgesindeki nehirde görülen dev anakondayı görüntülemek için bölgeye giden İsviçreli fotoğrafçı Karina Oliani adeta tarihe tanıklık etti. Oliani hayatını tehlikeye atarak dalış yaptığı nehirde aradığı 8 metrelik anakonda ile göz göze geldi.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 15:43
8 metre uzunluğu ile Brezilya'da korku salan dev anakonda cesur fotoğrafçı tarafından görüntülendi. İsviçreli fotoğrafçı Brezilya'ya giderek dev anakondayı görüntüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en büyük yılanı 8,5 metre ve 250 kilogram olarak kabul edilirken İsviçreli fotoğrafçı adeta tarihe tanıklık etti. Korku dolu anların fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
Anakondalar büyüklükleri ve uyguladıkları kuvvet ile çevreledikleri canlıların kemiklerini kolayca kırarlar ve ezilerek ölmelerini sağlarlar. Daha sonra çok esnek olan çene kemikleri sayesinde avlarını tek lokmada yutarlar.
Dişi anakondaların erkek olanlara göre boğazları geriye doğru daha eğiktir. Bu özellikleriyle dişi anakondalar erkeklere göre avlarını daha kolay yakalayarak sararlar. Avını yakalayan bir anakonda, onun gitmesine izin vermediği sürece hiçbir şekilde avını kaçırmaz.