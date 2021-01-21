Brezilya'da dalış yaptı 8 metrelik anakonda ile karşı karşıya kaldı! Korku dolu anlar böyle görüntülendi

Dişi anakondaların erkek olanlara göre boğazları geriye doğru daha eğiktir. Bu özellikleriyle dişi anakondalar erkeklere göre avlarını daha kolay yakalayarak sararlar. Avını yakalayan bir anakonda, onun gitmesine izin vermediği sürece hiçbir şekilde avını kaçırmaz.