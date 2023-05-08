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Haberler Galeri Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı! 🐻 Vahşi doğada inanılmaz anlar böyle görüntülendi 🐺

Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı! 🐻 Vahşi doğada inanılmaz anlar böyle görüntülendi 🐺

Vahşi doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seren bir karşılaşma görenleri şaşkına çevirdi. Belgesel çekmek isteyen bir grup vahşi doğada yine eşine az rastlanır tehlikeli bir karşılaşmayı görüntüledi. Kurt sürüsü ile karşı karşıya gelen boz ayı, inanılmaz bir şey yaptı. Sayıca üstün olan kurtlar karşısında şansı zayıf olan ayı, vahşi doğada hayatta kalmanın altın kuralını uygulayarak inanılmaz bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 08.05.2023 23:21
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Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı! 🐻 Vahşi doğada inanılmaz anlar böyle görüntülendi 🐺

Vahşi doğada sayıları 10 ile 15 arasında değişen sürüler halinde avlanan kurtlar, bu anlamda en organizeli hareket eden hayvanlar sınıfının başında bulunuyor.

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Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı! 🐻 Vahşi doğada inanılmaz anlar böyle görüntülendi 🐺

Yakaladıkları avı, 30 kilometre kovalayabilen kurtların elinden kaçan av hemen hemen yok gibi.

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Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı! 🐻 Vahşi doğada inanılmaz anlar böyle görüntülendi 🐺

Belgesel çekimi için yine vahşi doğada bulunan bir grup insan, eşine az rastlanır bir olayı kayda aldı. 3 kurt tarafından yakalanmış bir av, boz ayıyı ziyafete davet etti.

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Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı! 🐻 Vahşi doğada inanılmaz anlar böyle görüntülendi 🐺

Koku duyusu çok gelişmiş olan boz ayılar, avın kokusunu kilometrelerce öteden alabiliyorlar.

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Boz ayı kurt sürüsünün içine daldı! 🐻 Vahşi doğada inanılmaz anlar böyle görüntülendi 🐺

3 kurt tarafından yakalanmış bir ava ortak olmak isteyen ayı, inanılmaz bir şey yaptı ve kurtların arasına daldı.