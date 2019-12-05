Boynu bu haldeydi! Acil ameliyata alındı...

Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla tanınıyor. Yaptığı operasyonları sosyal medya hesabından paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine dünyanın gündeminde. Boynundaki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı. Ünlü doktor Sandra Lee genç kadının boynundan çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





