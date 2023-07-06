HaberlerGaleriBoyacının tacizine uğrayan kadın saldırganı öldürdü! 112'yi aradı özgür kaldı | Dehşet anındaki görüşmeler ortaya çıktı
Boyacının tacizine uğrayan kadın saldırganı öldürdü! 112'yi aradı özgür kaldı | Dehşet anındaki görüşmeler ortaya çıktı
Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. Boyacının tacizine uğrayan Şin, bıçakla saldırganı öldürdü. Genç kadının 112 Acil'le konuşması davanın seyrini değiştirdi.