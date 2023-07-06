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Boyacının tacizine uğrayan kadın saldırganı öldürdü! 112'yi aradı özgür kaldı | Dehşet anındaki görüşmeler ortaya çıktı

Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. Boyacının tacizine uğrayan Şin, bıçakla saldırganı öldürdü. Genç kadının 112 Acil'le konuşması davanın seyrini değiştirdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.07.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 06:57
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Boyacının tacizine uğrayan kadın saldırganı öldürdü! 112’yi aradı özgür kaldı | Dehşet anındaki görüşmeler ortaya çıktı

Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit etmek için 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti.

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Boyacının tacizine uğrayan kadın saldırganı öldürdü! 112’yi aradı özgür kaldı | Dehşet anındaki görüşmeler ortaya çıktı

Şin, Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kâbusu ile karşı karşıya kaldı. Cinsel içerikli sözler kullanmaya başlayan Sazak'ın tavrından rahatsız olan ve karşı koyup evden göndermek isteyen genç kadın başarılı olamadı. 'Kasten adam yaralama' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından sabıkalı olduğu iddia edilen Sazak, genç kadını bıçakla öldürmekle tehdit etti. Yetmedi, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu.

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Boyacının tacizine uğrayan kadın saldırganı öldürdü! 112’yi aradı özgür kaldı | Dehşet anındaki görüşmeler ortaya çıktı

Şin, Sazak'ın üzerine çullandığı sırada elindeki bıçağı kaptı ve saldırgan adamın vücuduna bir darbe indirdi. Sazak olay yerinde hayatını kaybederken, Özlem Şin 112 Acil Yardım Hattı'na arayıp yaşananları anlattı, yardım istedi.

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Boyacının tacizine uğrayan kadın saldırganı öldürdü! 112’yi aradı özgür kaldı | Dehşet anındaki görüşmeler ortaya çıktı

Tutuklanan Şin, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

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Boyacının tacizine uğrayan kadın saldırganı öldürdü! 112’yi aradı özgür kaldı | Dehşet anındaki görüşmeler ortaya çıktı

Genç kadın dehşet anlarını mahkemede "Gözümü kapattım ve bıçağı bir kez sapladım. Peşimden gelip 'Öldüreceğim seni' dedi. Mutfağın balkonuna yöneldiğim esnada yere düştü. 112'yi aradım" sözleriyle gözyaşları içinde anlattı.