Bolu'nun o köyü Türkiye'nin 51'nci bölgesi oldu! Gizemli kazı aralıksız devam ediyor! 15 madenci dışında bilen yok! Ne arıyorlar?

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde gizemli bir kazı çalışması devam ediyor. 3 aydır süren kazıların sebebi henüz açıklanmazken, olay büyük merak uyandırıyor. Köyde yapılan çalışmalar, bölgedeki ilgiyi çekiyor ve halk arasında farklı teoriler geliştiriliyor. Peki Bolu'daki gizemli kazının sırrı ne?