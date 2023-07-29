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Bolu'nun o köyü Türkiye'nin 51'nci bölgesi oldu! Gizemli kazı aralıksız devam ediyor! 15 madenci dışında bilen yok! Ne arıyorlar?

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde gizemli bir kazı çalışması devam ediyor. 3 aydır süren kazıların sebebi henüz açıklanmazken, olay büyük merak uyandırıyor. Köyde yapılan çalışmalar, bölgedeki ilgiyi çekiyor ve halk arasında farklı teoriler geliştiriliyor. Peki Bolu'daki gizemli kazının sırrı ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 13:13
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Bolu’nun o köyü Türkiye’nin 51’nci bölgesi oldu! Gizemli kazı aralıksız devam ediyor! 15 madenci dışında bilen yok! Ne arıyorlar?

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü'nde, 3 aydır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde yürütülen gizemli kazı çalışması hala sırrını koruyor. Kazının sebebi henüz açıklanmamış olması, olayın merakını arttırıyor. Köyde gerçekleştirilen çalışmalar, bölgede büyük ilgi uyandırıyor. İşte gizemli kazının tüm merak edilenleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bolu’nun o köyü Türkiye’nin 51’nci bölgesi oldu! Gizemli kazı aralıksız devam ediyor! 15 madenci dışında bilen yok! Ne arıyorlar?

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü'nde, Nisan ayında gizli bir adli soruşturma gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

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Bolu’nun o köyü Türkiye’nin 51’nci bölgesi oldu! Gizemli kazı aralıksız devam ediyor! 15 madenci dışında bilen yok! Ne arıyorlar?

Bu gizemli kazının sebebi hala kamuoyuyla paylaşılmazken, bölgedeki ilgi ve merak giderek artıyor.

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Bolu’nun o köyü Türkiye’nin 51’nci bölgesi oldu! Gizemli kazı aralıksız devam ediyor! 15 madenci dışında bilen yok! Ne arıyorlar?

Köyde yürütülen çalışmaların neyle ilgili olduğu ve ortaya çıkacak sonuçlar, bölge halkı ve yetkililer tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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Bolu’nun o köyü Türkiye’nin 51’nci bölgesi oldu! Gizemli kazı aralıksız devam ediyor! 15 madenci dışında bilen yok! Ne arıyorlar?

Mayıs ayında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü tarafından bir aylık çalışmanın ardından bölgeye 15 maden işçisi getirildi.