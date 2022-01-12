Bolu’da heyecanlandıran keşif! Dünyada ilk kez görüldü

'AUBRİETA NECMİ-AKSOYİ' ADIYLA TANITILDI

Keşfedilen bitkinin oldukça sınırlı bir alanda görüldüğünün altını çizen Dr. Tunçkol, "Bu çalışmaların sürdürülmesinden sonra bitkinin isimlendirilmesi kısmında benim doktora çalışmamı yürüttüğüm ve yine makalede ortak çalışmayı yaptığımız diğer arkadaşım Neval Güneş Özkan'ın birlikte doktora yürüttüğümüz hocamız Prof. Dr. Necmi Aksoy'a bitkiyi atfen isimlendirmiş bulunmaktayız. Bitkimiz bilim dünyasına 'Aubrieta necmi-aksoyi' ismiyle tanıtılmıştır. Bitki Brassicaceae familyasına ait bir obrizya türüdür. Özellikle kayalık habitatlarda yer örtücü bir süs bitkisi olarak kullanım potansiyeline sahip bitki için önümüzdeki dönemlerde yeni çalışmalar yapılması muhtemeldir. Dünyada bu obrizya cinsine ait 22 takson bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu taksonla birlikte bu sayı 23'e yükselmiştir. Dünya çapında bu bitkinin endemik olduğu ve yeni bir tür olduğu yapılan makale ile de kanıtlanmıştır." dedi.