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Bolu’da 20 çocuk zehirlendi! 8’i yoğun bakımda: İçme suyundan numune alındı

Bolu'da zehirlenme tepkileri gösterip, hastaneye kaldırılan 20 çocuktan sağlık durumu ağır olan 8'i Ankara'ya sevk edildi. Vaka sayısı yükselirken, bir takım yetişkinler de hastaneye kaldırıldı. 8 çocuğun yoğun bakım servisinde tedavi olduğunu ifade eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Zehirlenmenin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Su kaynaklı olup olmadığına bakılıyor. Gıda ürünlerinden de numuneler alındı. Bu durum daha çok çocuklarda görüldü" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 14:41
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Bolu’da 20 çocuk zehirlendi! 8’i yoğun bakımda: İçme suyundan numune alındı

Bolu Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal rahatsızlığı görüldü. Hastaneye kaldırılan 20 çocuğun ilk tespitlere göre zehirlendiği belirlendi.

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Bolu’da 20 çocuk zehirlendi! 8’i yoğun bakımda: İçme suyundan numune alındı

8 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Tahliller sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Teşhisin ardından çocuklardan 8'inin durumu ağırlaştı. Ankara'ya sevk edilen 8 çocuk, çeşitli hastanelerde yoğun bakıma alındı.

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Bolu’da 20 çocuk zehirlendi! 8’i yoğun bakımda: İçme suyundan numune alındı

YETİŞKİNLER DE TEDAVİYE ALINDI

Vaka sayısı artarken, bazı yetişkinler de tedavi altına alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı.

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Bolu’da 20 çocuk zehirlendi! 8’i yoğun bakımda: İçme suyundan numune alındı

'ZEHİRLENMENİN KAYNAĞI TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 20 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, "8 çocuk, şu anda sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorlar. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü olmuş. Zehirlenmenin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Su kaynaklı olup olmadığına bakılıyor. Aslında köyde, sularla ilgili klorlama da yapılıyor. Tedbirler alınıyor. Tüm incelemeler sürüyor. Gıda ürünlerinden de numuneler alındı. Bu durum daha çok çocuklarda görüldü. Bu durumu tespit etmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüştük, inceleme için ekip gelecek" dedi.

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Bolu’da 20 çocuk zehirlendi! 8’i yoğun bakımda: İçme suyundan numune alındı

'NEDEN OLDUĞU KONUSUNDA BİR ŞEY DİYEMİYORUZ'

12 yaşındaki oğlu hastanede tedavi gören Sezgin Aydoğan, "İlk etapta belirtileri şiddetli karın ağrısı, kanlı ishal, akabinde halsizlik gibi şeyler tetikliyor. 2 gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrolü sonrasında yatış kararı aldık. Doktorlar, kesin bir teşhis koyamıyor. Bağırsak enfeksiyonu ile alakalı olabileceğini söylüyorlar. Tedavi süreci burada devam ediyor. Neden olduğu konusunda bir şey diyemiyoruz. Sudan da olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Araştırılmasının yapıldığı söyleniyor" diye konuştu.