Bölgenin en büyük müzesi! Tam 120 tür...

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Balık Müzesi'nde 120 deniz canlısı sergileniyor. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, 2015 yılında kurulan müzenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki en büyük balık müzesi olduğunu belirterek, "Malum dijital çağdayız. Pandemide gördüğümüz gibi her şey uzaktan oluyor. Bu yüzden dijital balık müzesi hayalimiz de var" dedi.