Boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına Esra Oymak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Kadın Meclisi üyesi Semiha Hasgör ve tanıklar katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

Duruşmada Esra Oymak'ın ablası Hatice Tan (31) ve olaya tanıklık eden annesi Cemile Ateş (65) ile kızları Deniz Oymak (13) dinlendi. Tanık olarak dinlenen abla Hatice Tan, "Kız kardeşim son dönemlerde zaten ayrılmak istiyordu. Kız kardeşimden olmadık şeyler istiyordu. Kardeşimi sürekli tehdit ediyordu. Olay olmadan 3-4 gün önce evlerine gitmiştim. Orada da tartışmaları devam ediyordu. Tartışmanın sebebi ise Mikail İstanbul'a gitmişti. Döndüğünde işi yoktu. Esra da iş bulmasını istiyordu. Ben uyku hapı kullanıyorum. O gece Esra uyuyamayınca Mikail bana 'Abla o uyku haplarından birini Esra'ya ver' dedi. Ben de Esra'ya bir tane verdim, içti. Yaşanan olayı da annemden öğrendim. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Esra, istememesine rağmen kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 3 yıldır evlilikleri sallantıdaydı. 2 yıl önce Esra bırakıp Gaziantep'e gitti. Abim Esra'yı tekrar evine gönderdi. Esra çevre ve aile baskısı sebebiyle evine döndü" dedi.



