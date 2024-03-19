Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar programı! Binlerce öğrenci yan yana saf tutup namaz kıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde binlerce öğrenci İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar programında bir araya geldi. İftarın ardından öğrenciler yan yana saf tutarak namaz kıldı. İşte o anlardan kareler...