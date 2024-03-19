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Haberler Galeri Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar programı! Binlerce öğrenci yan yana saf tutup namaz kıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar programı! Binlerce öğrenci yan yana saf tutup namaz kıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde binlerce öğrenci İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar programında bir araya geldi. İftarın ardından öğrenciler yan yana saf tutarak namaz kıldı. İşte o anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 00:21
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Boğaziçi Üniversitesi’nde iftar programı! Binlerce öğrenci yan yana saf tutup namaz kıldı

Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı bu sene yeniden yapıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde iftar programı! Binlerce öğrenci yan yana saf tutup namaz kıldı

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekleştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde iftar programı! Binlerce öğrenci yan yana saf tutup namaz kıldı

BİNLERCE ÖĞRENCİ BİRLİKTE İFTAR YAPTI

İftar programına Boğaziçi Üniversiteli öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere binlerce kişi katıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde iftar programı! Binlerce öğrenci yan yana saf tutup namaz kıldı

YAN YANA NAMAZ İÇİN SAF TUTTULAR

İftarın ardından binlerce kişi yan yana saf tutarak namaz kıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde iftar programı! Binlerce öğrenci yan yana saf tutup namaz kıldı

İŞTE O KARELER...