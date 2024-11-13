13 Kasım 2024, Çarşamba
Boğa burcunda Dolunay etkisi! 16 Kasım’da hangi burçlar dikkatli olmalı? Astrolog uyarıyor
Yılın son dolunayı için geri sayım başladı. Astroloji dünyası, 16 Kasım 2024'te gerçekleşecek olan Boğa burcundaki dolunayın güçlü etkilerini konuşuyor. Astrolog, Boğa burcunun özelliklerini taşıyan bu dolunayın tüm burçlar üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirdi. Peki, 16 Kasım'da hangi burçlar dikkatli olmalı? İşte, astrolog yorumları…
Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:00