Boğa burcunda Dolunay etkisi! 16 Kasım’da hangi burçlar dikkatli olmalı? Astrolog uyarıyor

Koç (21 Mart-20 Nisan)

Bu yeni ay, ilişkilerinizde yeni bir bakış açısı kazanmanızı sağlayacak. Özellikle finansal veya duygusal bağı olan kişilerle ilişkinizi gözden geçirebilir ve yeni anlaşmalara varabilirsiniz. Bu, destek bulmak veya ortaklaşa kararlar almak için ideal bir zaman. Ayrıca bu dönemde bir yerleşim, miras, kredi limiti, ikramiye gibi şeyler için onaylar görebilirsiniz.