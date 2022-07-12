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Haberler Galeri Bodrum'daki tekne kazasında acı detay! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala böyle hayatını kaybetmiş

Bodrum'daki tekne kazasında acı detay! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala böyle hayatını kaybetmiş

Son dakika haberine göre Muğla'da 10 Temmuz'da çok acı bir olay yaşandı. İş insanı Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala tekne kazasından sağ çıkamadı. Talihsiz çiftin ölümüyle ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 14:43
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Bodrum’daki tekne kazasında acı detay! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala böyle hayatını kaybetmiş

Kahreden olay, 10 Temmuz saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı Ankaralı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü.

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Bodrum’daki tekne kazasında acı detay! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala böyle hayatını kaybetmiş

Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

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Bodrum’daki tekne kazasında acı detay! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala böyle hayatını kaybetmiş

Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

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Bodrum’daki tekne kazasında acı detay! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala böyle hayatını kaybetmiş

Kazanın Pala çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi.

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Bodrum’daki tekne kazasında acı detay! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala böyle hayatını kaybetmiş

KIZLARI YÜZEREK KURTULMUŞTU

Kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.