Bodrum'daki tekne kazasında acı detay! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala böyle hayatını kaybetmiş

Son dakika haberine göre Muğla'da 10 Temmuz'da çok acı bir olay yaşandı. İş insanı Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala tekne kazasından sağ çıkamadı. Talihsiz çiftin ölümüyle ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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