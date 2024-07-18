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Bodrum'da fiyatlar düştü! Tatilciler isyan etmişti! Esnaf harekete geçti...

Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Bodrum, pahalılık haberleriyle gündeme geliyor. Özellikle yaz başından bu yana, Yunan adalarıyla mukayese edilen fiyatlar ve sosyal medyada yapılan yüksek hesap paylaşımları dikkat çekiyor. Son olarak, bazı internet sitelerinde Bodrum'da faaliyet gösteren 238 otelin konkordato ilan ettiği yazıldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 08:59 Güncelleme: 18.07.2024 08:59
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Bodrum’da fiyatlar düştü! Tatilciler isyan etmişti! Esnaf harekete geçti...

Bodrum'da son zamanlarda artan yüksek fiyat algısını düşürmek amacıyla harekete geçildi ve fiyatlar indirilmeye başlandı.

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Bodrum’da fiyatlar düştü! Tatilciler isyan etmişti! Esnaf harekete geçti...

SABAH Gazetesi'nin kşe yazarı Ömer Karahan'ın haberine göre; Bunun üzerine Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum'da hiçbir otelin konkordato listesinde yer almadığını, spekülatif yayınlarla Bodrum ve turizm sektörü için olumsuz bir algı zemini oluşturulmak istenildiğini açıkladı.

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Bodrum’da fiyatlar düştü! Tatilciler isyan etmişti! Esnaf harekete geçti...

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, plajları, tarihi dokusu, yeme-içme ve eğlencesi ile oldukça ünlü…

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Bodrum’da fiyatlar düştü! Tatilciler isyan etmişti! Esnaf harekete geçti...

Bodrum'un şöhreti yalnız ülkemiz içinde değil, aynı zamanda dünyada sayılı destinasyonlar arasında yer alıyor.

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Bodrum’da fiyatlar düştü! Tatilciler isyan etmişti! Esnaf harekete geçti...

Ünlü yıldızların, dünyanın en zengin iş adamlarının uğrak yeri haline geldi. Hal böyle olunca yine gözler Bodrum'un üzerine çevrildi.