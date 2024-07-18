Bodrum'da fiyatlar düştü! Tatilciler isyan etmişti! Esnaf harekete geçti...

Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Bodrum, pahalılık haberleriyle gündeme geliyor. Özellikle yaz başından bu yana, Yunan adalarıyla mukayese edilen fiyatlar ve sosyal medyada yapılan yüksek hesap paylaşımları dikkat çekiyor. Son olarak, bazı internet sitelerinde Bodrum'da faaliyet gösteren 238 otelin konkordato ilan ettiği yazıldı.