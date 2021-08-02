02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Bodrum'da dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu
Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.
Giriş Tarihi: 02.08.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 01:46
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