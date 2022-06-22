Boa yılanı, leopar, akbaba, boz Alamecek hepsi ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, , İstanbul merkezli 14 ilde tropikal hayvan kaçakçılarına karşı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında piyasa değeri 2 milyon 739 bin 375 lirayı bulduğu ifade edilen 52 tane çeşitli türlerde papağan, bir kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 boz Alamecek, 55 Himalaya sakası, 1 kızıl şahin, 16 Resıus ve Makak, 7 boa yılanı, 24 Leopar gecko, 4 Iguana, 10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 uçan kuskus (Sincap), 18 toy poddle ve pomerian cinsi köpek ve 4 Scothish Bristsh cinsi kedi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.