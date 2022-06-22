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Boa yılanı, leopar, akbaba, boz Alamecek hepsi ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, , İstanbul merkezli 14 ilde tropikal hayvan kaçakçılarına karşı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan arama çalışmalarında piyasa değeri 2 milyon 739 bin 375 lirayı bulduğu ifade edilen 52 tane çeşitli türlerde papağan, bir kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 boz Alamecek, 55 Himalaya sakası, 1 kızıl şahin, 16 Resıus ve Makak, 7 boa yılanı, 24 Leopar gecko, 4 Iguana, 10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 uçan kuskus (Sincap), 18 toy poddle ve pomerian cinsi köpek ve 4 Scothish Bristsh cinsi kedi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 09:25
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Boa yılanı, leopar, akbaba, boz Alamecek hepsi ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan sürüngenlerle papağan, kara akbaba, tavus kuşu, Himalaya sakası, boa yılanı, gecko ve makakın da aralarında bulunduğu hayvanların yasa dışı yollarla yurda sokularak satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Boa yılanı, leopar, akbaba, boz Alamecek hepsi ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde canlı egzotik hayvan ve yabani hayvan kaçakçılığı yapan 62 şüpheli tespit edildi.

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Boa yılanı, leopar, akbaba, boz Alamecek hepsi ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya ve Samsun'da başlatılan eş zamanlı operasyonda 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Boa yılanı, leopar, akbaba, boz Alamecek hepsi ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon

Adreslerde yapılan arama çalışmalarında piyasa değeri 2 milyon 739 bin 375 lirayı bulduğu ifade edilen 52 tane çeşitli türlerde papağan, bir kara akbaba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası, 84 boz Alamecek, 55 Himalaya sakası, 1 kızıl şahin, 16 Resıus ve Makak, 7 boa yılanı, 24 Leopar gecko, 4 Iguana, 10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 uçan kuskus (Sincap), 18 toy poddle ve pomerian cinsi köpek ve 4 Scothish Bristsh cinsi kedi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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Boa yılanı, leopar, akbaba, boz Alamecek hepsi ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon

Soruşturma kapsamında yakalanan toplamda 303 canlı egzotik hayvan ve yabani hayvanının, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Yakalanan 62 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.