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Bir zamanlar kuş cennetiydi! Şimdi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya

Manisa'nın "kuş cenneti" olarak bilinen ve balıkçılıkla geçimini sağlayan birçok vatandaşın adeta can damarı olan Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Su seviyesi 1,5 metrenin altına düşen gölü göçmen kuşlar terk etmeye başlarken, balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da avlanamadığı için teknelerini karaya çekti.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 11:04
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Bir zamanlar kuş cennetiydi! Şimdi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya

Marmara Gölü son dönemlerde yaşadığı su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü'nde balıkçılar, kuraklık nedeniyle göle açılamıyor. 7 mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılığın yanı sıra tarımsal sulamanın da başlayacak olması göl çevresinde yaşayan vatandaşların endişesini artıyor.

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Bir zamanlar kuş cennetiydi! Şimdi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya

Gediz Ovası'nı sulamak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurulan setlerle "suni depolama gölü" olarak da kullanılan 320 milyon metreküp kapasiteli Marmara Gölü, tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

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Bir zamanlar kuş cennetiydi! Şimdi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya

Gölün kuruması nedeniyle nesli koruma altında bulunan kuş türleri de gölde yavru yapamadıkları için gölü terk etmeye başladı. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da artık gölden balık çıkmadığı için teknelerini karaya çekmek zorunda kaldı.

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Bir zamanlar kuş cennetiydi! Şimdi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya

Su seviyesinin 1,5 metreye düşmesi nedeniyle taban otlarının yüzeye çıktığı gölde balıkçıların ağları da otlara takılmaya başladı. Gölün kurumasından endişe eden vatandaşlar, gölün kurtarılması için çalışma yapılmasını bekliyor.

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Bir zamanlar kuş cennetiydi! Şimdi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya

"HER SENE DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"
Gölde balıkçılık yapan Cevdet Erefe, göldeki otlar nedeniyle ağ atılamadığını belirterek "Aşırı bir düşüklük var. Gölün her tarafı ot içerisinde. Sular sığ. Ağ atıyoruz, otun olmasından dolayı ağ dibe iniyor. Bu yüzden balık tutamıyoruz. Bu su derin olsa dalga yapar otları kıyıya atar böylece gölün otu arınır. Göl sığ olduğu ve kuvvetli dalga yapamadığı için otlardan arınmıyor. Her sene daha kötüye gidiyor" dedi.