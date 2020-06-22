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Bir zamanlar kuş cennetiydi! Şimdi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya
Manisa'nın "kuş cenneti" olarak bilinen ve balıkçılıkla geçimini sağlayan birçok vatandaşın adeta can damarı olan Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Su seviyesi 1,5 metrenin altına düşen gölü göçmen kuşlar terk etmeye başlarken, balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da avlanamadığı için teknelerini karaya çekti.
Giriş Tarihi: 22.06.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 11:04
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