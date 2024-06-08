Bir YKS klasiği! Başlarına gelmeyen kalmadı! İstanbul ve Adana'daki olay "yok artık" dedirtti...

Türkiye genelinde YKS heyecanı yaşanırken öğrenciler aileleriyle birlikte sınav binalarına akın etti. Sınava girecek öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren okulların önüne gelirken saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 10.00'da sona erdi . Kapıların kapanmasına saniyeler kala okula gelen bazı öğrencilerin, koşarak binalara girdiği görüldü. Diğer yandan sınava geç kalan öğrenciler de kapıları açılması için zorlarken bu sene de sınav manzarası değişmedi. Ancak İstanbul ve Adana'da yaşanan olaylar "bu kadar da olmaz" dedirtti. İşte detaylar...