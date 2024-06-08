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Bir YKS klasiği! Başlarına gelmeyen kalmadı! İstanbul ve Adana'daki olay "yok artık" dedirtti...

Türkiye genelinde YKS heyecanı yaşanırken öğrenciler aileleriyle birlikte sınav binalarına akın etti. Sınava girecek öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren okulların önüne gelirken saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 10.00'da sona erdi . Kapıların kapanmasına saniyeler kala okula gelen bazı öğrencilerin, koşarak binalara girdiği görüldü. Diğer yandan sınava geç kalan öğrenciler de kapıları açılması için zorlarken bu sene de sınav manzarası değişmedi. Ancak İstanbul ve Adana'da yaşanan olaylar "bu kadar da olmaz" dedirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:02
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Bir YKS klasiği! Geç kalıp kapıyı zorladılar! Sınava yetişeyim derken kaza geçirdiler...

2024-YKS'nin ilk oturumu TYT'de ter dökecek adayların bazıları, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

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Bir YKS klasiği! Geç kalıp kapıyı zorladılar! Sınava yetişeyim derken kaza geçirdiler...

AİLELERDEN MORAL NÖBETİ

Ailelerine sarılarak, sınav hakkında son konuşmaları yapan öğrenciler, sınav giriş kağıtları ile kimlik kartlarının kontrol edilmesi ve güvenlik kontrollerinin ardından okullara giriş yaptı.

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Bir YKS klasiği! Geç kalıp kapıyı zorladılar! Sınava yetişeyim derken kaza geçirdiler...

Görevlilerce her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ile ambalajlı su okullara alınmadı. Öğrenciler, bu eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı.

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Bir YKS klasiği! Geç kalıp kapıyı zorladılar! Sınava yetişeyim derken kaza geçirdiler...

KOŞARAK YETİŞTİLER

Bazı öğrencilerin okullara geç kalmamak için koşarak geldiği görülürken, sınava son anda yetişen adaylara diğer velilerce alkışlarla moral verildi.

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Bir YKS klasiği! Geç kalıp kapıyı zorladılar! Sınava yetişeyim derken kaza geçirdiler...

DAKİKALAR KALA GİRDİLER

Saat 10.15'te başlayan sınava girişler 10.00'dan itibaren sona erdi. Okul görevlileri, kapının kapanmasına sayılı dakikalar kala girişlerin duracağına ilişkin çeşitli uyarılar yaptı.