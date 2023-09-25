Bir hafta boyunca gezmediği il kalmayacak! Adana’ya bile uğrayacak... Hazır olun! Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya, Sivas...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu son dakika olarak paylaştı. Rapora göre, haftanın başından itibaren sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde, perşembe günü itibariyle sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havanın etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu yağışın İstanbul dahil birçok ilde etkili olması bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu raporu...