25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir hafta boyunca gezmediği il kalmayacak! Adana’ya bile uğrayacak... Hazır olun! Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya, Sivas...

Bir hafta boyunca gezmediği il kalmayacak! Adana’ya bile uğrayacak... Hazır olun! Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya, Sivas...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu son dakika olarak paylaştı. Rapora göre, haftanın başından itibaren sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde, perşembe günü itibariyle sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havanın etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu yağışın İstanbul dahil birçok ilde etkili olması bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 08:21
  • 1
  • 8
Bir hafta boyunca gezmediği il kalmayacak! Adana’ya bile uğrayacak... Hazırlıklı olun! Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya, Sivas...

Meteoroloji önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre, perşembe gününden itibaren İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu yağışlar, bölgesel olarak farklı yoğunluklarda görülebilir. Özellikle perşembe ve cuma günleri yağışlı bir hava öngörülüyor. Bugün yurt genelinde ise hava durumu mevsim normalleri civarında seyrediyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Bir hafta boyunca gezmediği il kalmayacak! Adana’ya bile uğrayacak... Hazırlıklı olun! Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya, Sivas...

Meteoroloji tarafından paylaşılan haritaya göre; çarşamba gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde ortalama hava sıcaklığının 30 derece olacağı görüldü.

  • 3
  • 8
Bir hafta boyunca gezmediği il kalmayacak! Adana’ya bile uğrayacak... Hazırlıklı olun! Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya, Sivas...

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Öte yandan yurt genelinde hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren azalmaya başlayacağı belirtildi. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

  • 4
  • 8
Bir hafta boyunca gezmediği il kalmayacak! Adana’ya bile uğrayacak... Hazırlıklı olun! Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya, Sivas...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • 5
  • 8
Bir hafta boyunca gezmediği il kalmayacak! Adana’ya bile uğrayacak... Hazırlıklı olun! Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya, Sivas...