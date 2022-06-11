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Bir estetik faciası daha! Güzelleşmek uğruna başına gelmeyen kalmadı! Burun kemikleri eriyip genzinden düştü

Estetik operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyon olan Çilem Kılıç, burun kemiklerinin de eriyip genzinden düştüğünü ifade etti. Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 09:31
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Bir estetik faciası daha! Güzelleşmek uğruna başına gelmeyen kalmadı! Burun kemikleri eriyip genzinden düştü
Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç (52), kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.
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Bir estetik faciası daha! Güzelleşmek uğruna başına gelmeyen kalmadı! Burun kemikleri eriyip genzinden düştü
Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'Hediyem olsun' diyerek koltuk altı toparlama da yaptı.
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Bir estetik faciası daha! Güzelleşmek uğruna başına gelmeyen kalmadı! Burun kemikleri eriyip genzinden düştü
İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince parasına geri istedi.
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Bir estetik faciası daha! Güzelleşmek uğruna başına gelmeyen kalmadı! Burun kemikleri eriyip genzinden düştü
Kılıç'a, paranın 40 bin lirasını iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı.
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Bir estetik faciası daha! Güzelleşmek uğruna başına gelmeyen kalmadı! Burun kemikleri eriyip genzinden düştü
Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.