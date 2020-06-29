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Bir elinde dürbün bir elinde telsiz! Ormanların 38 yıllık duman bekçisi!
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır çalışan, 2 çocuk annesi Nurten Güler (54), bir elinde telsiz bir elinde dürbün ile görev yapıyor. Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret eden Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, sorumluluk sahalarında ilçenin yanı sıra Kula, Alaşehir ve Sarıgöl'ün de yer aldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 29.06.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 15:51
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