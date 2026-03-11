Binlerce kişiyi baklavayla zehirleyeceklerdi: Tekirdağ'da 2 ton aflatoksinli fıstık ele geçirildi

"KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR"

Süleymanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunların izlenebilirliği olmayan, etiketi bulunmayan madde olduğundan hemen ivedilikle numunemizi aldık. Numuneyi laboratuvara gönderdik. Yapılan analiz sonucunda içinde aflatoksin dediğimiz kanserojen madde çıkmış bulunmaktadır. Bu nedenle 2 tona yakın aflatoksin içeren Antep fıstığını imha edeceğiz. Birden fazla paketten alınan numune ve şahit numunesi hep birlikte laboratuvara gönderildi ve bunun sonucunda bütünü temsil ettiğinden dolayı tamamı bizim için güvenilir olmayan gıda olarak tescillendi. Bununla ilgili transit dediğimiz bir araç dolusu ürün için işlemler yapıldı. Sahiplerine, araç sahibine idari para cezası uygulandı 250 bin TL. Bunun sonucunda savcılık soruşturması devam etmektedir"