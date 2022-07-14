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Binadaki dehşette 'turşu' iddiası! Çocukların "imdat" feryatları yankılandı

Nevşehir'de bir binada karşılıklı dairelerde oturan 2 ailenin üyelerinin kavgası kan dondurdu. Çocukların "imdat" seslerinin ve feryatlarının binada yankılandığı kavganın kapı önündeki ayakkabı dolabının üzerine çanta konulması üzerine çıktığı ifade edildi. Tarafların tekme, tokat ve yumrukla saldırdığı kavgada husumetin iki sene önce binada turşu yapımı sebebiyle başladığı iddia edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 19:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 19:17
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Binadaki dehşette ’turşu’ iddiası! Çocukların imdat feryatları yankılandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir binada oturan Fethi Özdemir'in eşi Elif Özdemir, salı günü yakınlarına ziyarete gitti. Bir müddet sonra gelen Elif Özdemir, iddiaya göre çantasını kapı önündeki karşı komşusunun ayakkabı dolabının üzerine bıraktı.

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Binadaki dehşette ’turşu’ iddiası! Çocukların imdat feryatları yankılandı

'ÇANTA' DAN ÇIKAN KAVGADA YUMRUKLAR KONUŞTU

Komşusu E.A. ve Z.A., bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Fethi Özdemir'in eve gelmesiyle tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya E.A. ve Z.A. çiftinin yakınları da dahil oldu.

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Binadaki dehşette ’turşu’ iddiası! Çocukların imdat feryatları yankılandı

O ANLAR KAMERADA

Tekme- tokat ve yumruklu kavga, Fethi Özdemir'in çocuğu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Binadaki dehşette ’turşu’ iddiası! Çocukların imdat feryatları yankılandı

"İMDAT" SESLERİ YANKILANDI

Kavga sırasında Özdemir'in çocuklarının 'imdat' sesleri duyuldu. Kavgada Fethi Özdemir'in kulak memesinin bir parçası koptu. Fethi Özdemir ile eşi Elif Özdemir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan çift, taburcu edildi.

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Binadaki dehşette ’turşu’ iddiası! Çocukların imdat feryatları yankılandı

'KAFAMDA 6 DİKİŞ VAR, KULAK MEMEMİN YARISI YOK'

Komşularından şikayetçi olan Fethi Özdemir, "Karşı komşumuz tarafından önce eşim ve çocuklarım eve girerken saldırıya uğradılar. Ben telefon sonrasında eve geldim. Eve geldiğim andan itibaren 6 kişi tarafından saldırıya uğradım. Beni, eşimi ve çocuklarımı darbettiler. Olay, bir çantanın ayakkabı dolabının üzerine konulması ile başladı. Sonrasında akrabalarını üzerimize kışkırtarak kendileri de içinde bulunduğu 6 kişi tarafından saldırıya uğradık. Kollarımın her tarafında darp izleri, kafamda 6 dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk, raporlarımız mevcut. Kendileri halen karşı dairede oturuyorlar. Herhangi bir can güvenliğimiz yok. Yatamıyoruz uyuyamıyoruz. Yetkililerden gereğinin yapılmasını arz ediyoruz" diye konuştu.