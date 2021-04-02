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Haberler Galeri BİM'e bu hafta bahçe ürünleri damga vuracak! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

BİM'e bu hafta bahçe ürünleri damga vuracak! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü kampanyalarında birçok ürün dikkat çekiyor. Bunlar arasında ise bahçe ürünleri ön plana çıkıyor. Saksı, çiçeklik, sebze yetiştirme kiti, çiçek soğanı çeşitleri, saksı boyama ürünü, makaralı fidan bağlama ipi, burunlu çiçek sulama kabı, bitki toprağı, bahçe eldiveni, bitki destek çubuğu, 3'lü damla sulama, budama makası, dal budama makası gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda bulunuyor. İşte 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 09:30
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BİM'e bu hafta bahçe ürünleri damga vuracak! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

BİM aktüel ürünler satışa çıktı. 2 Nisan 2021 BİM indirimli ürünler kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler arasında bahçe ürünleri yer alıyor. Züccaciye, oyuncak çeşitleri, tekstil ürünlerinin de yer aldığı katalogda bahçe ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. 2 Nisan Cuma kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 2 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'e bu hafta bahçe ürünleri damga vuracak! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

Kumtel Set Üstü İnox Ocak

Dekoratif Raf/Sepet

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BİM'e bu hafta bahçe ürünleri damga vuracak! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

Blender Seti

Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap

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BİM'e bu hafta bahçe ürünleri damga vuracak! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

Kablosuz Menzil Genişletici

Renkli Çelik Termos

3 Katlı Cam Sunum Seti

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BİM'e bu hafta bahçe ürünleri damga vuracak! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

Cam Saklama Kabı

12 Parça Çay Seti

Dekoratif Raf/Sepet

Işıklı Kettle