BİM'e bu hafta bahçe ürünleri damga vuracak! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü kampanyalarında birçok ürün dikkat çekiyor. Bunlar arasında ise bahçe ürünleri ön plana çıkıyor. Saksı, çiçeklik, sebze yetiştirme kiti, çiçek soğanı çeşitleri, saksı boyama ürünü, makaralı fidan bağlama ipi, burunlu çiçek sulama kabı, bitki toprağı, bahçe eldiveni, bitki destek çubuğu, 3'lü damla sulama, budama makası, dal budama makası gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda bulunuyor. İşte 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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