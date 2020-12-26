BİM'den yılbaşına özel sürpriz ürünler! 29 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları merakla beklenyordu. Yılbaşının yaklaşmasıyla sürpriz ürünlerin listesini duyuran BİM marketler, atıştırmalık ürünlerden meşrubat ürünlere kadar birçok ürüne bu katalogda yer verdi. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? BİM 29 Aralık indirimleri neler? İşte BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 17:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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