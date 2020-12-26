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Haberler Galeri BİM'den yılbaşına özel sürpriz ürünler! 29 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den yılbaşına özel sürpriz ürünler! 29 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları merakla beklenyordu. Yılbaşının yaklaşmasıyla sürpriz ürünlerin listesini duyuran BİM marketler, atıştırmalık ürünlerden meşrubat ürünlere kadar birçok ürüne bu katalogda yer verdi. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? BİM 29 Aralık indirimleri neler? İşte BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 17:24
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BİM'den yılbaşına özel sürpriz ürünler! 29 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketlerin salı günü indirimleri belli oldu. Heyecanla beklenen salı indirimleri dolu dolu. Yılbaşına özel ürünlerin yer aldığı katalogda, meşrubat ve atıştırmalık ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den yılbaşına özel sürpriz ürünler! 29 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Gürsoy Çifte Kavrulmuş Fındık

• 400 g

  • 3
  • 19
BİM'den yılbaşına özel sürpriz ürünler! 29 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Malatya Pazarı
Karışık Kuruyemiş

• 500 g

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BİM'den yılbaşına özel sürpriz ürünler! 29 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Simbat
Kavrulmuş Siirt Fıstığı

• 300 g

  • 5
  • 19
BİM'den yılbaşına özel sürpriz ürünler! 29 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Simbat
Tuzlu İnce Kabuklu Kavrulmuş Badem

• 400 g