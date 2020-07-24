24 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

29 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kurban Bayramı nedeniyle cuma indirimlerini çarşamba günü satışa çıkaracak olan BİM marketler, sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak. Haftaya damga vuracak ürünler arasında taşınabilir mikrofonlı bluetooth hoparlör yer alıyor. Öte yandan televizyon, nostaljik büyük boy radyo, gaming/çalışma masası, smart drone gibi ürünler satışa çıkacak. İşte BİM 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 18:02
  • 1
  • 23
BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

29 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, Kurban Bayramı dolayısıyla cuma indirimlerini çarşamba günü satışa çıkaracak. 29 Temmuz indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV

• 2x8 watt ses çıkışı gücü
• İşlemci media tek A53 4 çekirdek
• 3840 x 2160
• Contrast: 5000/1
• 178 derece geniş görüş açısı
• Ram 1.5 GB Rom 8 GB
• Wi-Fi
• USB
• 3x HDMI
• Smart TV Android 9.0
• Netflix, YouTube, PrimeVideo, Blu TV, PuhuTV, Live TV, Google Play

  • 3
  • 23
BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör

• 10 W ses gücü ile toplantı, davet ve dış ortam kullanımına oldukça uygundur

  • 4
  • 23
BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Nostaljik Radyo Büyük Boy

• AUX, USB bağlantıları
• 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya

  • 5
  • 23
BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Free Sound
Bluetooth Kulaklık

• Çekim mesafesi: 10 metre
• Toplamda 7 saate kadar kullanım