BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

29 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünleri satışa çıkaran BİM marketler, Kurban Bayramı dolayısıyla cuma indirimlerini çarşamba günü satışa çıkaracak. 29 Temmuz indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM indirimlerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...