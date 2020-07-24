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BİM'den taşınabilir mikrofonlu hoparlör sürprizi! 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
29 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kurban Bayramı nedeniyle cuma indirimlerini çarşamba günü satışa çıkaracak olan BİM marketler, sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak. Haftaya damga vuracak ürünler arasında taşınabilir mikrofonlı bluetooth hoparlör yer alıyor. Öte yandan televizyon, nostaljik büyük boy radyo, gaming/çalışma masası, smart drone gibi ürünler satışa çıkacak. İşte BİM 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:44Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 18:02