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Haberler Galeri BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...

BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...

BİM 17 Mayıs 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketler tarafından her hafta satışa çıkarılan kampanyalı ürünlerde değişikliğe gidildi. Bu hafta pazartesi gününe özel sürpriz ürünler indirimli olarak müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyalı ürünlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM marketlerde pazartesi kampanyaları neler? İşte BİM 17 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 10:09
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BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...

BİM pazartesi indirimleri devam ediyor. BİM marketlerin pazartesi günü satışa çıkardığı indirimli ürünler merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan katalog ile merak edilen sorular yanıt buldu. Televizyon, elektrikli süpürge, elektrikli scooter, 6 çekmeceli derin dondurucu, maxi scooter, wifi yazıcı, 8 bölmeli çok amaçlı dolap gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM kampanyaları neler? İşte 17 Mayıs 2021 Pazartesi BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...

Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV

• 3840x2160 çözünürlük
• 1.07 milyar renk derinliği
• CI modül giriş yuvası
• DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı
• ARM Cortex- A53/1.5GHz/4 çekirdek
• RAM: 1.5 GB
• ROM: 8 GB
• 8W + 8W ses çıkış gücü

Dijitsu 43 Inç Full HD Linux Smart TV

• 1920x1080 çözünürlük
• 16.7 milyon renk derinliği

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BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...

Elektrikli Süpürge

Elektrikli Kick Scooter

6 Çekmeceli Derin Dondurucu

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BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...

Maxi Scooter

Wifi Yazıcı 2710

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap

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BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...

3 Katlı Modern Ayakkabılık

Musluklu Çelik Termos

Tws Kablosuz Kulaklık

Yuvarlak Sensörlü Şarjlı Işıldak