BİM'den pazartesi sürprizi! 17 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Elektrikli scooter, 8 bölmeli dolap...

BİM 17 Mayıs 2021 aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketler tarafından her hafta satışa çıkarılan kampanyalı ürünlerde değişikliğe gidildi. Bu hafta pazartesi gününe özel sürpriz ürünler indirimli olarak müşterilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyalı ürünlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM marketlerde pazartesi kampanyaları neler? İşte BİM 17 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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