BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...

17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu için araştırmalar sürüyor. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM marketlerin cuma günü indirimleri sürprizlerle dolu. Haftanın indirimli ürünler listesinde en çok diikat çekenler arasında Smart Drone yer alıyor. Züccaciye, tekstil ve elektronik ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 17:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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