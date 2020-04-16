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Haberler Galeri BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...

BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...

17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu için araştırmalar sürüyor. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM marketlerin cuma günü indirimleri sürprizlerle dolu. Haftanın indirimli ürünler listesinde en çok diikat çekenler arasında Smart Drone yer alıyor. Züccaciye, tekstil ve elektronik ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 17:50
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BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...

17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve cuma günleri müşterilerine indirimli ürünler fırsatı sunan BİM marketlerin bu haftaki cuma günü sürprizleri açıklandı. 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon, Galaxy A70 Cep Telefonu, Smart Drone Zoom Pro CX007, Bisiklet 16 Jant Camp gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...

50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

• X-Reality PRO işlemci
• Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı
• Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

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BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...

Samsung
Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ram: 6 GB
• Süper Hızlı Şarj: 25 W

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BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...

Corby
Smart Drone Zoom Pro CX007

• 6Axis stabilizasyon sistemi
• Headless mod ile kolay geri çağırma

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BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...

HP
HDMI Kablo